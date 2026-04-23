В Сургуте появился новый офис Горводоканала на улице Декабристов

В Сургуте открылся дополнительный клиентский офис Горводоканала. Он расположен по адресу улица Декабристов, 1. Его открыли для снижения нагрузки на действующий офис и сокращения времени ожидания для абонентов, сообщили в предприятии.

Новый офис находится в центре города, рядом с жилыми районами и остановками общественного транспорта. В пешей доступности остановки на улицах Бахилова, Дзержинского, Декабристов и Майская, через которые проходит несколько городских маршрутов.

Необходимость открытия дополнительной точки связана с ростом числа абонентов. За последние годы количество лицевых счетов увеличилось почти в 20 раз – после перехода многоквартирных домов на прямые договоры обслуживания.

«Ранее действующий офис предприятия на улице Дзержинского, 7/2 мог быть переполнен. Его проходимость в пиковые часы достигала практически 300 человек в день, особенно в период передачи показаний приборов учета. В целях повышения уровня клиентоориентированности и качества обслуживания было принято решение о выделении помещения под новый офис. Лично проинспектировал офис. Уверен, сургутяне оценят удобство его расположения и уровень обслуживания специалистами», – отметил заместитель главы города Сергей Агафонов.

В новом офисе доступен полный спектр услуг: оформление и переоформление договоров, прием показаний счетчиков и данных о поверке, консультации по начислениям и тарифам, работа с задолженностями и рассрочками, оплата услуг и выдача справок.

График работы остался прежним: с понедельника по пятницу офис открыт с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Касса работает по будням с 9:00 до 17:00.