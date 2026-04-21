Повторный въезд в аэропорт Сургута станет проще

С 20 апреля в аэропорту Сургута изменятся правила пользования привокзальной площадью. Главное нововведение ‒ сократится интервал между бесплатными заездами: теперь он составит 30 минут вместо прежних 60, сообщили в АО «Аэропорт Сургут».

При этом бесплатный лимит на пребывание у терминала остается прежним ‒ 20 минут. Этого времени, как и раньше, достаточно для посадки или высадки пассажиров.

Если автомобиль повторно заедет на территорию раньше чем через 30 минут после выезда, проезд будет платным ‒ 400 рублей за каждый такой въезд.

Как пояснили в аэропорту, изменения вводят для того, чтобы сделать доступ к терминалу удобнее для пассажиров и встречающих.

Контроль, как и прежде, будет автоматическим ‒ по системе распознавания государственных номеров. В аэропорту напомнили, что при превышении лимита услугу нужно оплатить, иначе при следующем визите въезд могут заблокировать до погашения задолженности.

Пассажиров и водителей просят учитывать новые правила при планировании поездок в аэропорт.