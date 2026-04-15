Светлана Гаранина вновь возглавит территориальную избирательную комиссию Сургута до 2031 года

Светлана Гаранина вновь возглавит территориальную избирательную комиссию Сургута в ближайшие пять лет. Об этом сообщила администрация Сургута. Решение утвердили 13 апреля на 73-м заседании Избирательной комиссии Югры, где назначили председателей 19 территориальных избирательных комиссий округа на период 2026-2031 годов.

Новые составы комиссий сформировали в связи с истечением пятилетнего срока полномочий предыдущих.

В ближайшее время обновленные территориальные комиссии проведут первые организационные заседания. Им предстоит избрать заместителей председателей и секретарей, распределить обязанности, а затем приступить к обучению.

Впереди у комиссий большой избирательный цикл. Им предстоит организовать выборы депутатов Государственной думы, думы Югры и Тюменской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов.