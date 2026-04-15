В Сургуте возобновили активную фазу строительства железнодорожного вокзала

Строительство железнодорожного вокзала в Сургуте вернулось в активную фазу после паузы, связанной с перепроектированием и согласованиями. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на Свердловское отделение РЖД. В компании подтвердили, что до конца 2026 года планируют полностью завершить возведение каркаса здания.

Активные работы на площадке возобновились в конце марта. Сейчас на объекте работают около 50 человек, также в Сургут приезжали руководители подрядной организации, чтобы координировать дальнейшие действия.

Долгую задержку стройки в компании объяснили перепроектированием вокзального комплекса. В проект решили включить еще и автовокзал, что потребовало новых конструктивных решений, пересчета сметы и дополнительных согласований. По словам депутата думы Югры Рината Айсина, теперь документация доведена, все необходимые документы подписаны, и уже летом на стройке должен быть заметен серьезный прогресс.

Отдельно сейчас решается вопрос финансирования. Правительство Югры и РЖД завершают работу над новым соглашением, которое разграничит зоны ответственности сторон. Региональная поддержка предполагается в форме субсидии в размере 50% от затрат, которые понесет ОАО «РЖД».

Губернатор Югры Руслан Кухарук ранее заявлял, что проект остается для региона приоритетным. По его словам, в этом году РЖД предусмотрели средства на строительство, а округ со своей стороны также сохраняет финансирование.

Напомним, что предыдущее здание вокзала, построенное в 1988 году, снесли в марте 2023 года. С тех пор пассажиры пользуются временным павильоном.