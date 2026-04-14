В Сургуте подвели итоги хакатона «Югорский беспилотник», на котором молодые разработчики представили решения для задач в сфере беспилотных технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщила АНО «Интеллектуальный клуб». Хакатон прошел 11-12 апреля при поддержке гранта губернатора Югры.

За два дня участники работали над реальными кейсами, которые были связаны с защитой гражданских объектов от атак БПЛА, поиском парковочных мест с помощью ИИ, борьбой с лесными пожарами, обнаружением объектов с воздуха в реальном времени и созданием виртуального тренажера для обучения операторов беспилотников с учетом югорской специфики.

В хакатоне участвовали 18 команд из четырех городов. Всего площадка собрала более 70 человек. В первый день для участников организовали образовательную программу из десяти станций, а на второй день команды защищали свои проекты перед экспертами и партнерами.

Победителем стала команда Surdron86 из Сургута, которая представила решение по идентификации дым-точек при мониторинге лесных пожаров. Второе место заняла сургутская команда «Амулет» с проектом системы защиты объектов на основе РЛС и БПЛА-перехватчиков. Третье место также осталось за Сургутом — его заняла команда 404team с кейсом «ДворПаркинг AI».

Специальные призы от партнеров получили команды «Тыквенные семечки НВГУ» из Нижневартовска, а также сургутские команды «Арбуз», «Чекисты» и «СПК».

Проекты оценивали председатель АНО «Интеллектуальный клуб» Алексей Кучин, директор ООО «Компания ЮНИКОМ» Юрий Ануфриев, начальник отдела маркетинга и продаж ООО «Оператор инфраструктуры БАС» Денис Цуканов, генеральный директор ООО «АРПИКОН» Азамат Куланбаев, руководитель и ментор Дмитрий Балаушко и генеральный директор «Школы 21» Ольга Сидорова.

Организаторами хакатона выступили АНО «Интеллектуальный клуб», Сургутский государственный университет и ArtLab SurGU.