Прокуратура Тюменской области оспорила продажу завода Бенат и потребовала вернуть его государству

Прокуратура Тюменской области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании недействительными торгов по продаже алкогольного завода «Бенат» и потребовала вернуть предприятие в государственную собственность. Об этом сообщает РБК-Тюмень. Суд уже удовлетворил заявление надзорного ведомства о принятии обеспечительных мер и наложил арест на акции и недвижимость завода.

Ответчиками по делу указаны «Российский аукционный дом», департамент имущественных отношений Тюменской области и новый владелец предприятия — ООО «Амур». Прокуратура требует вернуть в собственность региона 921 тысячу акций «Бената», что составляет 99,86% уставного капитала.

Кроме того, надзорное ведомство просило арестовать имущество завода, включая земельный участок площадью почти 18 тысяч квадратных метров, нежилые здания, эстакаду протяженностью 28 метров и железнодорожные подъездные пути. В материалах дела говорится, что такая мера нужна из-за риска дальнейшей продажи акций и активов третьим лицам, что может осложнить исполнение возможного решения суда.

Завод «Бенат» продали на торгах в конце 2025 года за 45,6 млн рублей. Новым владельцем стало ООО «Амур», связанное с девелопером, который строил жилую и коммерческую недвижимость в Москве. После сделки новый собственник заявлял о планах расширить географию поставок продукции предприятия.

Ранее областные власти пытались продать завод, но безуспешно. Изначально пакет акций оценивали в 455,9 млн рублей, однако из-за отсутствия покупателей цену снизили до минимально допустимого уровня — 10% от стартовой стоимости.

Напомним, что в Сургуте есть похожая история с продажей «Агентства воздушных сообщений. После того, как здание в центре города было продано за чуть более 100 млн рублей, силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что аукцион был фиктивным, и город получил ущерб на 120 млн рублей. По этому делу в СИЗО находятся бывший вице-мэр Сургута Виталий Шаров и экс-глава департамента имущества города Алексей Дворников.