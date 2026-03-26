Администрация Сургута проведет модный форум в центре «Моя история»

В Сургуте 27 марта пройдет модный форум для представителей легкой промышленности, дизайнеров, продавцов одежды и всех, кто работает в индустрии моды. Организатором выступает администрация Сургута. Площадкой станет центр патриотических проектов «Моя история».

Форум пройдет с 17:00 до 21:00. Участники обсудят тренды будущих сезонов и познакомятся с локальными брендами города.

Одним из спикеров станет Мария Казак — художник-модельер, театральный художник, член Союза дизайнеров России, эксперт и продюсер индустрии моды, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Также на форуме выступит Станислав Зимин — международный спикер, кандидат филологических наук, тренд-аналитик, специалист по макротрендам, автор курса по прогнозированию трендов в Центре креативных индустрий МГУ имени М. В. Ломоносова. Он также занимается продюсированием показов российских дизайнеров на неделях моды в Москве и читает лекции в российских и зарубежных вузах.

Вход на форум будет бесплатным, однако количество мест ограничено. Для участия нужна предварительная регистрация по ссылке.