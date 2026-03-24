Жители Сургута пожаловались на небезопасный тротуар у жилых домов

На улице Геологической в Сургуте тротуар фактически превратился в проезжую часть: автомобили ездят по нему вместе с пешеходами, из-за чего людям приходится буквально уступать дорогу машинам. На ситуацию пожаловалась жительница города Наталья Д.

«Нужно уже что-то сделать с этим участком «тротуара-парковкой», прилегающей к дому по улице Геологическая 17 и 17Б. В данном месте по тротуару передвигаются автомобили наравне с пешеходами. Пешеходы вынуждены щемиться в разные стороны, так как тротуар шириной с легковой автомобиль. Здесь необходимо сделать парковочные места вместо зеленых насаждений с заездом со стороны дороги. Отделить тротуар от парковки и запретить заезд автотранспорта на него», – написала сургутянка в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

Жительница также указала на противоречия в организации движения.

«С одной стороны вы знак «Пешеходная зона» поставили, а с другой стороны его нет, и некоторые водители спокойно проезжают по тротуару», – добавила она.

В администрации Сургута пояснили, что правила парковки в жилых зонах регулируются ПДД и контролируются Госавтоинспекцией.

Также власти отметили, что при реконструкции улицы изменения этой территории не предусматривались.

«Эту территорию не переделали, потому что проект не предусматривал таких работ. Строительство парковочных мест на муниципальной территории не предусмотрено в бюджете города», – говорится в ответе администрации.

Жителям предложили направить свои предложения через интернет-приемную.