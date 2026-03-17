Власти Сургута предупредили об отключении светофоров на перекрестках и переходах 17 марта

В Сургуте второй день подряд проводят работы на электросетях, из-за которых 17 марта временно не работают светофоры на нескольких перекрестках и пешеходных переходах. Об этом сообщает stribuna.ru.

Отключения затронули перекрестки 30 лет Победы - Ленина, Ленина - 50 лет ВЛКСМ, Ленина - Университетская, 50 лет ВЛКСМ - Студенческая, а также Заячий остров - Югорский тракт.

Кроме того, светофоры не работают на пешеходных переходах у домов № 28 и 30 на проспекте Ленина, напротив дома № 6В на улице 50 лет ВЛКСМ по улице Студенческой, а также напротив дома № 42/1 на Комсомольском проспекте.

В ГАИ Сургута водителей попросили выбирать альтернативные маршруты, чтобы снизить риски для всех участников дорожного движения.

Также ранее сообщалось, что с 16 по 20 марта в Сургуте будут отключать электричество на дачах.