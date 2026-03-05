Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

7 марта

Творческое занятие «8 марта»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 10:00 до 16:30.

Юных и взрослых горожан приглашают на творческий мастер-класс для создания поделки к Международному женскому дню ‒ вазы с цветами в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: 100 рублей. 6+

Музейное занятие «ОчеВидно» на тему «Этнография»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: с 10:00.

На практической занятии участники узнают об особенностях различных видов ниток, из которых состоит ткань, о способах их изготовления и использования, рассмотрят их структуру и переплетение под микроскопом, а также изучат образцы нитей, увидят их текстуру, толщину и окрашенность.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Букет для мамы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00.

К 8 марта сургутяне всех возрастов смогут сделать своими руками декоративную композицию в виде праздничного букета цветов. Участникам предстоит работать с цветной бумагой.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Лекторий «Красный чум» на тему «Километры мужества и стойкости»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

Для жителей Сургута подготовили лекторий о развитии промышленности и строительства железной дороги на Урале и магистрали Тюмень-Сургут в 60-е годы. Рассказывать об истории будет научный сотрудник музея Антон Ермолаев. Также во время лекции каждый сможет увидеть редкие фотографии, документы, видеохронику событий и воспоминания участников стройки.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Встреча на тему «Сургутянки»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: с 12:00 до 14:00.

К Международному женскому дню у горожан есть возможность узнать интересные факты о роли женщины в семье и в обществе в конце XIX ‒ начале XX веков, а также познакомятся с бытовым укладом сургутянок и особенностями традиционного чаепития в купеческом доме.

Телефон для справок: 51-68-02. Вход свободный. 12+

Детская программа «Царевны!»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, многофункциональный зал. Время: 12:00.

Детей приглашают на увлекательную, яркую и добрую встречу со знаменитыми Царевнами. На ней ребят ждут веселые игры, интерактивное общение с персонажами, добрые задания и сказочная атмосфера. Мероприятие рекомендовано для детей от трех лет.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: 350 рублей. 0+

Мастер-класс «Для любимой мамы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

В эту субботу жителей и гостей Сургута ждет еще один творческий мастер-класс к 8 марта, где участники создадут декоративную композицию из бумаги.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Настольные игры в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 15:00.

У горожан есть возможность поиграть в настольные игры в универсальной библиотеке. Среди игр: «Каркассон», «Колонизаторы», «Взрывные котята», «Нечто», «Дженга». Проводит встречу игровой мастер Марсель Батыршин.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 16+

Арт-вечеринка «В гостях у сказки»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

В «Порту» состоится арт-вечеринка для участников всех возрастов. В программе вечера: встреча с художниками и преподавателями «Твоей школы», мастер-классы, под руководством опытных наставников, а также музыкальное сопровождение и танцевальные номера.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 250 рублей. 6+

Концерт Волжского хора

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

На сцене филармонии с концертной программой «От Жигулей до Саян» выступит Государственный академический Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова. Коллектив исполнит любимые всеми хиты «золотого фонда», премьерные композиции 2025 года, танцевальные номера, известные произведения в современных оригинальных аранжировках.

Телефон для справок: 52-18-01. Цена билета: от 700 рублей. 6+

Вечеринка «LADIES NIGHT» от «FOULS PARTY»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: с 19:00 до 01:00.

К Международному женскому дню организаторы «Компромата» подготовили для сургутянок яркую и зажигательную вечеринку. Дресс-код: вечерние платья.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: 350 рублей. 16+

Трибьют «Red Hot Chili Peppers» в исполнении группы «Земляцветет»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» пройдет музыкальный и зажигательный вечер ‒ трибьют «Red Hot Chili Peppers» в исполнении группы «Земляцветет». Зрители услышат яркий вокал, мощные басовые партии и соло на гитаре.

Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

9 марта

Концертная программа «Бах. Вивальди. Путь к свету»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представит жителям и гостям Сургута известные шедевры Иоганна Баха и Антонио Вивальди. Особенность концерта ‒ артисты будут играть почти в полной темноте.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 500 рублей. 6+

