Бюджет без дефицита и 137 тысяч «квадратов» жилья: глава Сургутского района представил отчет за 2025 год

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отчитался о работе за 2025 год

Бюджет без дефицита и 137 тысяч «квадратов» жилья: глава Сургутского района представил отчет за 2025 год
Фото: администрация Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отчитался перед депутатами о работе администрации за 2025 год. Основные итоги он также опубликовал в своих социальных сетях.

«Бюджет сохранил социальную направленность. Собственные доходы муниципалитета выросли на 11% – плюс 885 млн рублей. Общий объем средств, привлеченных на жилищные программы, достиг 5,5 млрд рублей. Благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука и правительства округа удалось улучшить жилищные условия 1,3 тысячи семей», – говорится в сообщении.

По словам главы, в 2025 году в районе ввели 137,5 тысячи квадратных метров жилья – на 17% больше, чем годом ранее. Продолжилось строительство социальных объектов: в Солнечном открылся культурно-досуговый центр, в Белом Яре – школа на 1100 мест, введен в эксплуатацию музей «Барсова Гора».

Отдельное внимание глава Сургутского района уделил дорожной инфраструктуре. В поселениях капитально отремонтировали, построили и реконструировали дороги общей площадью 88 тысяч квадратных метров. На эти цели направили почти 360 млн рублей.

«Остался стабильным рынок труда. Уровень безработицы составил всего 0,06% – это один из самых низких показателей в Югре. Сегодня в районе открыто 1051 вакансия. Для подростков при сотрудничестве с недропользователями было создано 1860 временных рабочих мест, больше половины – силами Районного молодежного центра», – добавил Трубецкой.

Он отметил, что выросло число предпринимателей и самозанятых – на 24%. Налоговые поступления от этой категории увеличились на 134 млн рублей. Общие доходы бюджета превысили 24 млрд рублей.

Несмотря на рост расходов, район завершил год без дефицита и задолженности. По словам главы района, все запланированные показатели выполнены.


Сегодня в 13:23
