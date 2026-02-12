В Сургуте отказались включать КСК «Геолог» в границы развития 27А, чтобы не увеличивать нагрузку на застройщика

В Сургуте не стали включать КСК «Геолог» в границы проекта комплексного развития территории микрорайона 27А. Вопрос обновления культурно-спортивного комплекса планируют решать отдельно, сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

«Безусловно, вопрос этот мы прорабатывали, но реконструкция данного объекта достаточно дорогостоящая. И при реализации включения в границы КРТ мы видели риск, что, возможно, инвестор не зайдет с дополнительной нагрузкой в рамках реконструкции КСК «Геолог». Параллельно мы будем прорабатывать с управлением спорта, с округом, с управлением капитального строительства, с нашим ДЭАЗиИСом возможность капитального ремонта данного объекта. При этом частично уже пару лет назад там был выполнен ремонт», − пояснил он.

В Сургуте стартовал конкурс на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в части микрорайона 27А. Заявки принимают с 9 февраля, итоги подведут 13 марта 2026 года. О параметрах проекта, финансовых требованиях к инвестору, сроках расселения и балансе интересов города и застройщика – читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.