Логотип Сиапресс
USD  76,5523   EUR  90,2881  

Новости

Вы пить стали:
Вы живете по средствам?
Власти Сургута после сигнала горожан демонтировали аварийную детскую площадку на улице Захарова

Администрация Сургута демонтировала опасное игровое оборудование на улице Ивана Захарова

Фото администрации Сургута

В Сургуте на улице Ивана Захарова демонтировали небезопасное игровое оборудование, которое, по словам жителей, могло представлять угрозу для детей.

Жители 30 микрорайона обратили внимание на состояние объекта и направили обращение в администрацию Сургута. Как уточнили в мэрии, застройщик земельного участка установил игровой комплекс, но не передал имущество на содержание, и со временем оборудование стало приходить в негодность.

Специалисты профильных департаментов администрации провели комиссионное обследование. По его итогам было принято решение о демонтаже.

Демонтаж спортивного и игрового оборудования выполняют специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство». После разборки тренажеры и другое оборудование утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Сейчас в суде рассматривается дело о признании незаконным отказа от права собственности на этот земельный участок. После завершения процесса власти планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в документацию по планировке территории. В дальнейшем площадку благоустроят с учетом мнения жителей.


Сегодня в 11:49
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp реклама на siapress.ru 
Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

