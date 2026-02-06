Администрация Сургута демонтировала опасное игровое оборудование на улице Ивана Захарова

В Сургуте на улице Ивана Захарова демонтировали небезопасное игровое оборудование, которое, по словам жителей, могло представлять угрозу для детей.

Жители 30 микрорайона обратили внимание на состояние объекта и направили обращение в администрацию Сургута. Как уточнили в мэрии, застройщик земельного участка установил игровой комплекс, но не передал имущество на содержание, и со временем оборудование стало приходить в негодность.

Специалисты профильных департаментов администрации провели комиссионное обследование. По его итогам было принято решение о демонтаже.

Демонтаж спортивного и игрового оборудования выполняют специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство». После разборки тренажеры и другое оборудование утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Сейчас в суде рассматривается дело о признании незаконным отказа от права собственности на этот земельный участок. После завершения процесса власти планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в документацию по планировке территории. В дальнейшем площадку благоустроят с учетом мнения жителей.