Сургутян приглашают поучаствовать в финансовой эстафете о разумных тратах

Жителей Сургута приглашают присоединиться к седьмому этапу Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме рационального потребления. Об этом сообщили в департаменте финансов администрации города.

«Вы узнаете: как отказаться от импульсивных трат; как пройти период распродажи с минимальными тратами; как избавляться от ненужных или сломанных вещей, может, подарить, отремонтировать, продать или сдать в переработку; как отключить ненужные подписки», − говорится в сообщении.

В рамках эстафеты можно посмотреть короткие видео с финансовыми экспертами и блогерами, скачать памятки, инструкции и чек-листы, а также воспользоваться интерактивными материалами − мини-играми, ребусами и раскрасками по финансовой грамотности.

Эстафета продлится до 10 февраля. Подробная информация и все материалы доступны на портале моифинансы.рф.