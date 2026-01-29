16+
Дорожные инспекторы в Сургуте поймали почти полторы тысячи пьяных водителей за год

В Сургуте подвели итоги работы дорожной инспекции за 2025 год

Фото Freepik

В сургутской Госавтоинспекции подвели итоги работы за 2025 год. По данным ведомства, количество аварий с пострадавшими в городе сократилось почти на 16%, число получивших травмы — почти на 20%. При этом отмечается рост числа погибших, пишет sitv.ru. Всего за прошлый год в Сургуте зафиксировали около 5,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий.

Врио начальника Госавтоинспекции по Сургуту Дмитрий Козлов назвал наиболее распространенные нарушения. «Самые „популярные“ нарушения — это, конечно, нарушения правил проезда, то есть непредоставление преимущества движения другим транспортным средствам, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, выбор неоптимальной скорости движения с учетом дорожных и метеорологических условий», — сообщил он.

Отдельной проблемой, по словам Козлова, остаются случаи управления транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования. За год по этим причинам водительских прав лишили почти 1,4 тыс. человек, около 150 из них нарушили закон повторно.

В целом за 2025 год в Сургуте зарегистрировали более 60 тыс. административных нарушений.


Сегодня в 15:04
