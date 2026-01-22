В Сургуте проходит опрос о новом месте для церемоний бракосочетания

16+
Сургутские власти предложили горожанам выбрать новую точку для проведения церемоний бракосочетания

Сургутские власти предложили горожанам выбрать новую точку для проведения церемоний бракосочетания
Фото администрации Сургута

Жителям Сургута предложили выбрать новую площадку для проведения торжественных церемоний бракосочетания. Голосование проходит на Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и продлится до 5 февраля.

Сургутянам предлагают определить одну из локаций из перечня: МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2), МАУ «Городской парк культуры и отдыха» (пр-кт Набережный), сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (б-р Свободы, 5). Также участники опроса могут предложить свой вариант — указать парк, сквер или площадь.

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://clck.ru/3RQ2sD.


Сегодня в 17:27
