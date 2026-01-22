Из-за излива горячей воды в Сургуте образовалась пробка

В Сургут на улице Губкина произошло затопление дороги из-за порыва на сетях горячего водоснабжения. Инцидент случился 21 января в районе дома №53 по улице Энтузиастов, движение на опасном участке временно ограничивали сотрудники ДПС.

По словам очевидцев, из-за разлива кипятка дорогу перекрыли, в результате чего на участке образовалась пробка.

«В 15:47 поступило сообщение об изливе воды на проезжую часть в районе улицы Энтузиастов, 53. В ходе проведения осмотра обнаружен функциональный отказ на сетях горячего водоснабжения от центрального теплового пункта №1. СГМУП «Городские тепловые сети» оперативно провело работы по откачке воды из тепловой камеры и приступает к аварийно-восстановительному ремонту. Дорожные службы при этом уже привели проезжую часть в нормативное состояние», − передали в пресс-службе администрации города.

По информации мэрии, дорожные службы уже привели проезжую часть в нормативное состояние.

«В 00:25 подача горячего водоснабжения восстановлена в полном объеме», − добавила позже администрация.