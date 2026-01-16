16+
Сбой, от которого сургутяне не могли дозвониться в экстренные службы, мог быть вызван кибератакой

На новогодних выходных IT-система Югры подверглась кибератаке

Сбой, от которого сургутяне не могли дозвониться в экстренные службы, мог быть вызван кибератакой
Фото Freepik

Причиной сбоя в работе единой дежурно-диспетчерской службы в Югре в период новогодних выходных могла стать кибератака на IT-систему региона. Об этом сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, 8 января у жителей Югры, в том числе Сургута и Сургутского района, временно отсутствовала возможность вызвать экстренные службы по номерам 112, 101, 102 и 103 с мобильных телефонов некоторых операторов связи. Неполадки были оперативно устранены, на ситуацию отреагировали в окружном правительстве. После инцидента власти региона решили усилить защиту телефонных каналов ЕДДС.

«Сейчас готовим письмо в Министерство чрезвычайных ситуаций России, чтобы они со своей стороны рассмотрели внесение изменений в схемы для всех субъектов, поскольку это актуальная задача для всех субъектов РФ. Чтобы на федеральном уровне они эту схему утвердили в новом составе», — рассказал заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Кроме того, губернатор Югры Руслан Кухарук поручил правительству разработать и внедрить аварийные номера для связи жителей с диспетчерскими службами на случай повторных кибератак. «Нужно рассмотреть такой аварийный режим. Проработать дополнительные номера по каждому направлению, дополнительно дублирующие телефоны городской стационарной связи, которые будут в этот период времени перехватывать те звонки, которые поступают», — отметил глава региона.


Сегодня в 13:56, просмотров: 239, комментариев: 0
