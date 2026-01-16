Бытовые и уличные травмы стали главной причиной обращений в травматологию Сургута в январе

За первые 11 дней января врачи травматологии Сургута приняли 1 642 пациента, среди них ‒ 414 детей. Стационарное лечение потребовалось 136 пострадавшим, уточнили в медучреждении.

Среди госпитализированных взрослых ‒ 113 человек. Чаще всего причиной обращения становились:

бытовые травмы ‒ 52 случая;

уличные травмы ‒ 54 случая;

ДТП ‒ 5;

противоправные травмы ‒ 2.

Стационарная помощь потребовалась также 23 детям. Основными причинами госпитализации стали:

уличные травмы ‒ 10 случаев;

бытовые травмы ‒ 9;

ДТП ‒ 2;

спортивные травмы ‒ 2.

Половина уличных травм у детей была получена во время зимних развлечений. Пострадавшие поступали после катания на тюбингах, горках, лыжах и коньках.

Отдельную категорию пациентов составили люди с острым нарушением мозгового кровообращения. За первые 11 дней 2026 года врачи приняли 16 пациентов с инсультами, самому молодому из них ‒ 39 лет. В большинстве случаев лечение проводили консервативно, однако шести пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. Им выполнили тромбоэкстракцию, операции по клипированию аневризмы и удалению внутримозговой гематомы.