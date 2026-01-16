Бытовые и уличные травмы стали главной причиной обращений в травматологию Сургута в январе

За первые 11 дней января врачи травматологии Сургута приняли 1 642 пациента, среди них ‒ 414 детей. Стационарное лечение потребовалось 136 пострадавшим, уточнили в медучреждении.
Среди госпитализированных взрослых ‒ 113 человек. Чаще всего причиной обращения становились:
- бытовые травмы ‒ 52 случая;
- уличные травмы ‒ 54 случая;
- ДТП ‒ 5;
- противоправные травмы ‒ 2.
Стационарная помощь потребовалась также 23 детям. Основными причинами госпитализации стали:
- уличные травмы ‒ 10 случаев;
- бытовые травмы ‒ 9;
- ДТП ‒ 2;
- спортивные травмы ‒ 2.
Половина уличных травм у детей была получена во время зимних развлечений. Пострадавшие поступали после катания на тюбингах, горках, лыжах и коньках.
Отдельную категорию пациентов составили люди с острым нарушением мозгового кровообращения. За первые 11 дней 2026 года врачи приняли 16 пациентов с инсультами, самому молодому из них ‒ 39 лет. В большинстве случаев лечение проводили консервативно, однако шести пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. Им выполнили тромбоэкстракцию, операции по клипированию аневризмы и удалению внутримозговой гематомы.