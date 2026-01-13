Власти Сургута оценили ущерб от вандализма в общественных туалетах в 50 тысяч рублей

В Сургуте во время новогодних каникул произошло более 15 случаев вандализма в общественных туалетах. Об этом редакции siapress.ru сообщила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

«На период праздников совместно с администрацией было принято решение перевести все общественные туалеты в круглосуточный режим работы. Однако это привело к росту актов вандализма. Совершено примерно более 15 случаев», ‒ указала Ирина Николаенко.

Злоумышленники срывали сливные бочки, диспенсеры для мыла и держатели туалетной бумаги. Общий ущерб оценили примерно в 50 тысяч рублей.

При этом световые новогодние фигуры в городе не пострадали. Единственный зафиксированный случай повреждения благоустройства ‒ сломанная скамейка в 32-м микрорайоне.