У поликлиники №4 в Сургуте провели освещение к новой парковке

В Сургуте в 37 микрорайоне на новой парковке у городской поликлиники №4 подключили освещение. Об этом сообщили в администрации города. Строительство автостоянки было инициировано жителями микрорайона и пациентами поликлиники. Парковка рассчитана на 219 машиномест.

Подрядчик — СК «ЮВиС» — приступил к работам весной текущего года. За это время специалисты переустроили инженерные коммуникации, уложили нижние слои дорожного полотна, установили бордюры и тротуарную плитку, выполнили асфальтобетонное покрытие, смонтировали сети освещения протяженностью 92 метра с установкой двух опор, а также организовали систему видеонаблюдения.

Парковку открыли для жителей в сентябре. Завершение работ по благоустройству зафиксировали сегодня после подключения освещения.