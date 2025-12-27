Власти Сургута уточнили правила запуска фейерверков в новогоднюю ночь

Сургутяне смогут запускать фейерверки в новогоднюю ночь в любых местах города. Ранее опубликованный список локаций носит рекомендательный характер, рассказал корреспонденту siapress.ru начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачёв на брифинге в преддверии праздников.

Речь идет о трех традиционных площадках: спортивное ядро в 35А микрорайоне, участок между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, а также площадь перед театром СурГУ.

«Места эти рекомендованы. То есть в этом году прямой запрет на запуск пиротехнических изделий не вводился», – пояснил Рачёв.

В городе действует особый противопожарный режим. Если запуск фейерверка приведет к пожару, виновнику может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Следует покупать пиротехнику только в сертифицированных магазинах и строго соблюдать инструкцию по ее применению.

«Запрещено запускать фейерверк в жилых зданиях с балконов, вблизи деревьев и линии электропередачи, в районе стоянки автомобилей и, конечно же, не доверять запуск фейерверков детям», – добавил Андрей Рачёв.

Также сургутянам напомнили, что в новогоднюю ночь запрещено использовать БПЛА. В период массовых мероприятий с 31 декабря на 1 января действует запрет на использование беспилотников, установленный постановлением губернатора Югры. Полеты дронов возможны только с 1 января и исключительно в порядке, предусмотренном законом, сообщила начальник отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности администрации города Ольга Гаринская.