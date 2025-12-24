Дума Сургута не поддержала требование прокуратуры об отставке депутата Василия Птицына

Дума Сургута на внеочередном заседании отказалась увольнять депутата Василия Птицына по утрате доверия, несмотря на представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. Решение было принято сегодня, 24 декабря, по итогам тайного голосования: из 20 присутствующих народных избранников восемь проголосовали за отставку, 12 – против. Таким образом, Птицын сохранил депутатский мандат.

Вопрос был вынесен на рассмотрение после представления прокуратуры, которую возглавляет Марат Тубеев. Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов в действиях депутата. По версии прокуратуры, Птицын, являясь генеральным директором компании «СтройАктив», участвовал в голосовании по вопросу, затрагивающему интересы этой организации, при этом не заявил о личной заинтересованности.

Сам Василий Птицын на заседании отметил, что не считает свои действия коррупционным конфликтом интересов. По его словам, речь шла о восстановлении ранее приобретенного права на застройку в размере 80%, а не о получении личной выгоды.

«Вы думаете, я не обращался в администрацию, чтобы вернуть деньги? Обращался. Все изложено, что невозможно деньги вернуть, что невозможно поменять зону, что только условно-разрешенный вид использования. В чем конфликт интересов?» – высказался депутат, подчеркнув, что действовал в рамках закона и не получил материальной выгоды сверх своей заработной платы.