Летчик из Сургута Иван Барсов раскрыл секрет своей «фирменной» пасты из шоу «Битва шефов»

Паста болоньезе, с которой руководитель сургутской пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов вышел на дегустацию в шоу «Битва шефов», оказалась покупной. Об этом летчик рассказал в интервью siapress.ru.

«Пасту я купил, потому что опаздывал на передачу. Пришлось купить в одном из известных магазинов», ‒ пояснил он.

Во время эфира этот момент обыграл один из судей шоу Ренат Агзамов, пошутив, что блюдо могла приготовить мама участника, так как она любительница этого телепроекта.

Видео: отрывок выпуска шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

При этом Иван Барсов отметил, что регулярно готовит пасту болоньезе и хорошо знаком с рецептом блюда. Участие в проекте он воспринимал прежде всего как интересный опыт и возможность порадовать маму, которая любит кулинарные передачи.