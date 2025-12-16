Поправки в Устав города рассмотрели на заседании думского комитета в Сургуте

В Сургуте планируют изменить порядок назначения временно исполняющего обязанности главы города. В случае досрочного сложения полномочий мэра врио будет назначать губернатор Югры. Соответствующие поправки в Устав города рассмотрели депутаты на заседании комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Изменения вносятся в рамках приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством. Всего корректировки затрагивают более 50 статей документа. Они касаются проведения собраний жителей, организации территориального общественного самоуправления, порядка рассмотрения обращений граждан и других вопросов местного самоуправления.

Как сообщили на заседании комитета, публичные слушания по изменениям в Устав состоялись, однако предложений от жителей города не поступило.

«Даже не просьба, а пожелание, требование − качественно готовить информацию по этим слушаниям. Мы готовим для жителей, которые принимают участие. Она должна быть понятной, доходчивой, что меняем, на что меняем. Здесь же документ, где только отражены изменения, но не были отражены, собственно, как сейчас в Уставе. Как написано в 33 ФЗ, соответственно раньше было написано в 131. Соответственно, таким образом мы жителей лишаем права на качественное ознакомление с информацией. Вот поэтому организаторов слушаний прошу на будущее учесть и готовить таблицу было-стало, чтобы было все наглядно и понятно», − обратил внимание депутат Алексей Кучин.

Окончательное решение по внесению изменений в Устав города народный избранники намерены принять на сорок первом заседании Думы Сургута, которое запланировано на 19 декабря.