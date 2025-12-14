В 95-летие Югры в Сургуте родились 10 мальчиков и 11 девочек

В День Югры, 10 декабря, в Центре охраны материнства и детства Сургута родился 21 ребенок. На свет появились десять мальчиков и 11 девочек, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Особо хотим отметить первого малыша, появившегося на свет в Сургуте в 95-летие ХМАО: это крепкий мальчик весом 3900 грамм и ростом 55 см! Он родился в 00:20 и стал третьим ребенком в счастливой семье», – указали в сообщении.

Всего с января по ноябрь 2025 года врачи Центра приняли 7 151 роды: на свет появились 3 735 мальчиков и 3 416 девочек. Среди новорожденных – 81 двойня и одна тройня.

Ноябрь также стал насыщенным месяцем для медиков. За этот период в Сургуте родилось 620 детей: 325 мальчиков и 295 девочек. Самым крупным новорожденным месяца стал мальчик весом 5 050 граммов и ростом 59 сантиметров, появившийся на свет 13 ноября. Самым маленьким пациентом стал мальчик весом 700 граммов и ростом 29 сантиметров – он родился 17 ноября.

Наибольшее число родов в ноябре зафиксировали 28 числа – в этот день врачи помогли появиться на свет 27 детям: 12 мальчикам и 15 девочкам.