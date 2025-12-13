Ледовые горки вновь не появятся на площади Советов в Сургуте из-за требований безопасности

Этой зимой на площади Советов в Сургуте вновь не появятся ледовые горки. Причина ‒ ужесточение требований безопасности, рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Елизавета Припутень.

«Несколько лет назад требования к ледовым горкам изменились ‒ теперь они приравнены к аттракционам. Это означает обязательную сертификацию, наличие операторов и соблюдение значительных зон безопасности. Площадь Советов не позволяет разместить горки в полном соответствии с нормами ‒ слишком мало пространства, чтобы обеспечить безопасные отступы», ‒ отметила спикер.

Именно поэтому на площади Советов в этом году установят только ледовые фигуры и световое оформление.

Как уточнили в администрации, при выборе площадок для ледовых городков приоритет отдают именно тем территориям, где возможно соблюсти все нормативы и обеспечить безопасное использование зимних аттракционов.