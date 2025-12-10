Сургутский художественный музей объединил археологию, ювелирное искусство и фотографию в новом проекте к юбилею Югры

В Сургутском художественном музее открылся новый выставочный проект «АРХЕОювелирно», приуроченный сразу к двум юбилеям – 95-летию образования Югры и 60-летию присвоения Сургуту статуса города. Экспозиция посвящена художественному переосмыслению археологического наследия региона и объединяет музейное собрание, ювелирное искусство и фотографию, сообщили в учреждении.

К проекту присоединились уральские художники-ювелиры из Екатеринбурга Алексей Попов и Елена Железнова, а также сургутский фотограф Евгений Башта.

«Работая с материалом, мы переосмысливали его и старались вписать в современный контекст. Хотели показать – насколько актуальна сегодня мифологическая составляющая, как она может прочитываться в настоящее время, но немного под другим углом. Своими работами мы хотели рассказать зрителям о том, что настоящее – это и часть прошлого, которое живет в нас. Ведь, по сути, мы не просто продолжатели, а прямые участники этого процесса, процесса контакта между мирами. Мы носители информации, которая передается нам в этих исторических артефактах. Нашей задачей было сократить этот разрыв между прошлым и настоящим. Своими работами мы попытались погрузить человека в такое состояние, чтобы он мог посмотреть на себя со стороны, может быть, пообщаться с предками, а возможно, и заглянуть в будущее. За каждым изделием стоит образ, за образом – миф, за мифом – философия, некая многоступенчатость, многоуровневость. Именно этого мы добивались», − поделился Алексей Попов.

В экспозиции представлены серьги, перстень, браслеты, брошь, кольцо и сотуар. В формах и мотивах угадываются черты «обского звериного стиля» – образы медведя, рыбы, оленя и водоплавающих птиц.

«Использование в ювелирных украшениях уральских поделочных камней: мохового агата, кварцевой щетки, сахарного кварца – цветовая гамма и фактура которых усиливает впечатление от произведений, дает возможность с легкостью разглядеть и капли воды, и лесные ягоды, и чешуйки рыб», − отметили в музее.

Дополняют экспозицию художественные фотографии Евгения Башты.

«Ювелирные изделия на фотографии, как бы проявляясь через дымку прошлого, предстают перед зрителями в своей абсолютной красоте и самодостаточности. Органичное соединение ювелирного искусства, художественной фотографии и креативного дизайна экспозиции создало единое эстетически организованное пространство, где образы древних артефактов получили новое современное прочтение», − добавили в учреждении.