​Экипаж рейса Сургут – Самара посадил самолет «ЮТэйр» при одновременном отказе семи систем

У самолёта Boeing 737-500 (RA-73040) авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс UT-477 из Сургута в Самару, при заходе на посадку произошёл множественный отказ бортовых систем. Инцидент случился накануне вечером, пишет канал «Авиаторщина».

На этапе снижения и захода на посадку последовательно отключились левый и правый топливные насосы, электрогидронасос, отказали противоюзовая система и система автоматического торможения, одна из радиостанций, а также полётный директор со стороны командира воздушного судна.

Несмотря на это, экипаж смог благополучно посадить самолёт и зарулить на стоянку. При последующем осмотре кабины пилотов была выявлена возможная причина одновременного отказа сразу нескольких систем: автомат защиты сети (предохранитель) первого трансформатора оказался в отключённом состоянии.

Росавиация начала расследование авиационного инцидента. Авиакомпания приостановила эксплуатацию данного борта для проведения комплекса работ по поиску и устранению неисправности.