Власти Югры пообещали жителям СНТ «Черемушки» в Сургуте нормальную дорогу

Дорогу к СНТ «Черемушки» в Сургуте рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, отвечая на вопрос жительницы Сургута во время прямой линии.

По словам главы региона, строительство дороги включено в окружной бюджет на ближайший трехлетний период, средства на реализацию проекта уже предусмотрены.

«За это время 318 километров дорог приведены в нормативное состояние. В Сургуте в этом году реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты – построен новый мост через Обь и введен в эксплуатацию участок улицы Усольцева», – сообщил губернатор.

Руслан Кухарук пояснил, что программа дорожного строительства в округе формируется по принципу первоочередных задач – в тесном взаимодействии с муниципалитетами.