Губернатор Югры поручил властям Сургута установить камеры в парке между Тюменским трактом и улицей Крылова

Жительница Сургута пожаловалась на небезопасную ситуацию в парке, расположенном между Тюменским трактом и улицей Крылова. По ее словам, зимой на территории регулярно появляются подозрительные люди, которые ищут так называемые «закладки», при том что в парке тренируются дети. Ее жалобу заметил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе прямой линии с жителями округа.

Горожанка отметила, что в парке нет камер видеонаблюдения, из-за чего ситуация никак не контролируется. По мнению сургутянки, установка камер могла бы снизить количество правонарушений и сделать территорию безопаснее для посетителей.

Руслан Кухарук заявил, что вопрос безопасности в общественных пространствах – это совместная работа муниципальных властей и правоохранительных органов: «Установка камер дисциплинирует тех, кто находится в общественных пространствах, и работает как профилактика правонарушений, в том числе незаконного распространения наркотических веществ».

Губернатор Югры поручил главе Сургута Максиму Слепову проработать вопрос установки камер видеонаблюдения в этом парке и принять решение совместно с правоохранительными органами.

«Мы рассчитываем, что уже в следующем году камеры видеонаблюдения будут установлены. Также объект планируют подключить к системе «Безопасный город», что повысит уровень безопасности и поможет в раскрытии правонарушений», – отметил Руслан Кухарук.