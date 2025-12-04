Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

6 декабря

Лекторий «Красный чум»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, второй этаж. Время: 12:00.

Жители и гости Сургута могут послушать интересную лекцию на тему «Декабристы в Сургуте. Новые открытия». Там участники познакомятся с уникальными материалами, которые позволят воссоздать ход восстания декабристов в 1825 году: высочайшие указы и повеления императора Николая I, донесения Следственной комиссии, планы и чертежи Петропавловской крепости, а также воспоминания самих декабристов.

Телефон для связи: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Концерт вокального проекта «Новые голоса» и оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

На сцене филармонии выступит московский вокальный проект «Новые Голоса» и концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Горожане услышат лучшие композиции мирового искусства: оперу и русскую культуру, любимые мелодии советских времен, изысканный джаз и зажигательные номера современной эстрады.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 500 рублей. 6+

Сольный трибьют-концерт группы «ПАЛАС?»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Молодой коллектив города «ПАЛАС?» исполнит сольный трибьют-концерт группы NIRVANA. Организаторы обещают уютную атмосферу, громкую музыку и зажигательные хиты.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

7 декабря

Музыкальный спектакль с песочной анимацией «Щелкунчик»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 15:00.

Юные и взрослые сургутяне могут познакомиться с балетом Петра Чайковского «Щелкунчик», который подарит им волшебные образы сказки на большом экране благодаря песочной анимации Анастасии Полубояровой под исполнение музыки великого русского композитора струнным квартетом Perfecto.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Тимур и его команда»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Детей и их родителей приглашают на интерактивное чтение популярной в СССР детской повести писателя Аркадия Гайдара. Также участники познакомятся с любимым советской детворой диафильмом.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Концертная программа для детей «Петя и Волк»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 13:00.

Симфонический оркестр под управлением Станислава Дятлова подготовил для юных сургутян концертную программу «Петя и Волк». Зрителей ждет интересная и поучительная история, которая приключилась с главным героем ‒ мальчиком Петей. Музыка представит образы главных героев понятными и характерными красками.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Снежинка»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В преддверии Нового года горожане могут посетить творческий мастер-класс, на котором им предстоит создать новогоднее украшение из фоамирана ‒ снежинку.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 6+

