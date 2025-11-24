В Сургуте этой зимой откроют 11 катков

В Сургуте началась подготовка ледовых площадок к зимнему сезону. В этом году катки появятся рядом с учреждениями спорта, культуры и школами, сообщили в администрации города.

Для жителей будут работать шесть блок-боксов и хоккейных кортов по улицам 50 лет ВЛКСМ, Кукуевицкого, Энтузиастов, Московской, Мечникова и проспекту Комсомольскому. На четырех локациях организуют пункты проката коньков. Горожане со своим инвентарем смогут посещать площадки со вторника по пятницу с 16:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 22:00. Понедельник станет выходным днем.

Сейчас специалисты очищают площадки от снега и подготавливают основание к заливке. Основной ориентир при этом — погодные условия: для формирования качественного льда необходимы устойчивые минусовые температуры на уровне минус 7-10 градусов.

Зимой катки также будут работать на территории Старого Сургута, в городском парке культуры и отдыха, на лыжной базе «Снежинка», около арены «Титан» и торгового центра «РОСИЧ».

Планируется, что при благоприятной погоде все площадки откроются до 15 декабря.