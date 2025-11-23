Суд возбудил уголовное дело против сургутянина, сбившего женщину на переходе

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего водителя, который сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал с места аварии. Об этом сообщили в местном УМВД.

«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 2 статьи 264 УК РФ», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел 20 ноября на улице Восход. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в травматологической больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Освидетельствование водителя тогда показало 0,261 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также сургутянин управлял автомобилем без водительского удостоверения.