В сургутском центре патриотических проектов прошел фестиваль молодых семей

В Сургуте прошел Фестиваль молодых семей, который объединил более ста участников на площадке Центра патриотических проектов «Моя история». Для детей и родителей подготовили программу, сочетающую отдых и обучающие активности.

Горожане осваивали искусство позирования для фотосъемки с основателем модельного агентства «TopFashonService» Еленой Полеевой, знакомились с основами семейного этикета вместе с руководителем Центра этикета СурГУ Екатериной Третьяковой, учились оказывать первую помощь под руководством инструкторов РО ООО «Российский Красный Крест». Кроме того, участники смогли попробовать себя в разборке и сборке автомата со специалистом центра специальной подготовки «Сибирский легион».

Для семей также работали творческие лаборатории и интерактивные площадки, а завершилась программа популярной игрой «Вау Музыкальное лото». Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Организатором выступило МБУ «Вариант» при поддержке отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики администрации города.