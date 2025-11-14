В дачных кооперативах Сургута проходят противопожарные рейды

В Сургуте усилены меры пожарной безопасности в дачных кооперативах. Для предупреждения возгораний и недопущения гибели людей организованы дополнительные профилактические рейды. Совместные группы сотрудников МЧС России, администрации города и социальной службы разъясняют жителям правила пожарной безопасности и напоминают о необходимости установки пожарных извещателей.

Особое внимание уделяется многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. В домах, где проживают такие семьи, пожарные извещатели обязательны; за их установку предусмотрена компенсация.

Рейды начались на прошлой неделе и продлятся до января. Планируется охватить около тысячи семей. В Сургуте действует порядка 90 дачных кооперативов; профилактические мероприятия по контролю соблюдения правил пожарной безопасности традиционно проводятся ежегодно накануне зимы и наступления низких температур, когда повышаются риски возгораний.

По оценке специалистов, системная профилактика даёт положительный эффект и помогает стабилизировать обстановку с пожарами. Основными причинами возгораний остаются нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнём.

Горожанам напоминают: при возникновении пожара необходимо незамедлительно звонить в пожарную охрану — со стационарного телефона по номеру «01», с мобильного — «101» или «112».