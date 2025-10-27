Школа №8 в Сургуте вновь открыла двери после капитального ремонта

В Сургуте состоялось торжественное открытие школы № 8 имени А. Н. Сибирцева после масштабного капитального ремонта. Юбилейный для учреждения 2024 год, когда школа отметила 55-летие, стал точкой отсчета «второго рождения»: свыше тысячи ребят сразу после осенних каникул вернутся к занятиям в обновленных классах.

Мероприятие началось церемонией поднятия Государственного флага РФ и передачей символического ключа от школы. На торжественной линейке, где собрались ученики и педагоги, право перерезать ленточку предоставили ученице 10 «б» класса, председателю совета «Движения Первых» Анне Логиновой и главе города Сургута Максиму Слепову.

«За год с небольшим школа преобразилась кардинально с привлечением средств муниципалитета, региона и национального проекта «Молодежь и дети». Мы получили федеральное финансирование на ремонт этой школы. Но самое главное здесь не деньги, а труд строителей, педагогов, которые старались вместе с родителями и подготовили эти пространства в классах, коридорах, на территории школы и вложили в них свою душу, — отметил Максим Слепов. — Мы с родителями еще во время общественной приемки прошли по всем коридорам и кабинетам, чтобы увидеть детали, которые дорабатывали строители в процессе подготовки школы к запуску. Теперь мамы и папы знают, в каких условиях будут заниматься их дети. Школа номер 8 задала новый высокий стандарт подходов к ремонтам для наших школ».

В церемонии открытия также приняли участие заместитель главы города Владимир Фризен, директор департамента образования Ирина Замятина, депутат города Сургута Айдар Явишев. Гости осмотрели обновленные помещения и оценили возможности школы для учебного процесса и внеурочной деятельности.

В обновленной школе учебные кабинеты оснащены современной техникой и наглядными материалами: установлены интерактивные доски, проекторы, обновлены компьютерные классы, закуплены оптические микроскопы и комплекты цифровых лабораторий. Среди практических новаций — расширенная столовая: в горячем цехе смонтировано новое технологическое оборудование, а вместимость обеденного зала увеличилась со 140 до 160 посадочных мест. Появилась лекционная аудитория на 60 учеников с расширенными дверными проемами и сценой для публичных выступлений.

«Все рекреации нашей обновленной школы наполнены современными информационным стендами и зонами, где ребята будут проводить время не только во время перемен, но и в рамках различных мероприятий. Каждый уголок –это место, которое позволит продолжать учебную и внеурочную деятельность, а также дополнительное образование. Каждый этаж был придуман, разработан, согласован с детьми и родителями. Уверена, в новом здании нам будет комфортно и легко работать!», – подчеркнула директор школы Ирина Кирпикова.

Обновленный дизайн — результат совместной работы студентов Сургутского педагогического университета, школьников, родителей и учителей. В рекреациях организованы коворкинг-зоны, установлены многофункциональные столы и комфортные диваны для отдыха и проектной работы. В спортивных залах — новая разметка и инвентарь, а также специализированный зал для хореографии с зеркалами и переносными стойками. Отдельное внимание уделено инклюзии: обновлены кабинеты педагогов-психологов, логопедов и дефектологов, созданы санитарные узлы для маломобильных групп, у главного входа смонтирован пандус.

Параллельно с капитальным ремонтом выполнено благоустройство территории — подрядчик завершил работы с опережением сроков. Дворовая инфраструктура теперь включает универсальную инклюзивную площадку для волейбола и баскетбола, турниковую инклюзивную зону, полосу препятствий, площадку для фитнеса и отдыха, а также беговую дорожку. Комплексное обновление позволит проводить уроки физкультуры и школьные соревнования на открытом воздухе, а во внеурочное время — использовать пространство для кружков и секций.

При поддержке Администрации Сургута