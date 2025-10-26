Сургутянка пожаловалась на «уродливый» забор в центре города

Жительница Сургута пожаловалась на ржавый забор, который установлен вдоль дома на проспекте Мира, 5. Ограждение портит весь вид и вряд ли нужно на этом месте, поделилась своим мнением Ольга А. в видео, опубликованном в комментариях под постом главы города Максима Слепова.
«Траву после обращения убрали, спасибо, но для чего здесь ржавый, покореженный забор? Высоты здесь достаточно, машины на тротуар не заедут, люди вряд ли упадут. Может, стоит срезать забор и сдать его на металл?» – говорит сургутянка.
Власти ответили, что вопрос будет рассмотрен на рабочей группе по безопасности дорожного движения.
«При положительном решении ограждение демонтируют, если посчитают необходимым его оставить, то будет подниматься вопрос о его замене в 2026 году», – указали в пресс-службе мэрии.
Между тем, не все горожане согласились с предложением убрать ограждение.
«Вот, допустим, у вас или у другого человека начнутся проблемы с вестибулярным аппаратом, и поведет влево или вправо. Перепад здесь высокий – без забора можно упасть, и будет трагедия. И опять будут вопросы к администрации, где забор», – считает житель Сургута Сергей С.
Напомним, летом в Сургуте избавились от похожего розового забора на проспекте Ленина, 55. На его месте установили новый – серого цвета.