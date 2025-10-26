Сургутянка пожаловалась на «уродливый» забор в центре города

16+
Логотип Сиапресс
USD  80,9713   EUR  94,0820  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    23 октября в 11:37
    2230 1
  • ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные

    ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные

    Сегодня в 15:03
    362 0
  • ​Более 180 пассажиров застряли в аэропорту Ханты-Мансийска из-за задержки рейса в Москву

    ​Более 180 пассажиров застряли в аэропорту Ханты-Мансийска из-за задержки рейса в Москву

    Сегодня в 13:48
    373 0 
  • ​На трассе Сургут – Нижневартовск насмерть сбили пешехода

    ​На трассе Сургут – Нижневартовск насмерть сбили пешехода

    Сегодня в 13:02
    379 0
  • ​В Сургутском художественном музее пройдет «Ночь искусств»

    ​В Сургутском художественном музее пройдет «Ночь искусств»

    Сегодня в 12:20
    372 0 
  • ​В Сургуте высадили более 70 кустов сирени на улице Университетской

    ​В Сургуте высадили более 70 кустов сирени на улице Университетской

    Сегодня в 11:34
    415 0
  • ​В филармонии Сургута выступил Крамер и Мажуков! Рок-н-ролл и джаз на одной сцене // ВИДЕОФАКТ

    ​В филармонии Сургута выступил Крамер и Мажуков! Рок-н-ролл и джаз на одной сцене // ВИДЕОФАКТ

    25 октября в 20:26
    708 0
  • Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского

    Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского

    25 октября в 16:45
    802 1
  • ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров

    ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров

    25 октября в 16:13
    811 0
  • ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева

    ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева

    25 октября в 15:39
    806 1
  • ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря

    ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря

    25 октября в 15:06
    805 0
  • ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню

    ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню

    25 октября в 14:18
    806 1
  • ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    25 октября в 13:43
    819 0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ваше отношение к аренде жилья:

Арендую, плачу втемную 7.3%

Арендую, плачу в белую 7.3%

Сдаю в аренду втемную 36.6%

Сдаю в аренду в белую 2.4%

Другое 46.3%

Всего голосов: 41

Комментировать
0
​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности?

Сургутянка пожаловалась на «уродливый» забор в центре города

​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности?
Фото и видео: Ольга А.

Жительница Сургута пожаловалась на ржавый забор, который установлен вдоль дома на проспекте Мира, 5. Ограждение портит весь вид и вряд ли нужно на этом месте, поделилась своим мнением Ольга А. в видео, опубликованном в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

«Траву после обращения убрали, спасибо, но для чего здесь ржавый, покореженный забор? Высоты здесь достаточно, машины на тротуар не заедут, люди вряд ли упадут. Может, стоит срезать забор и сдать его на металл?» – говорит сургутянка.

Власти ответили, что вопрос будет рассмотрен на рабочей группе по безопасности дорожного движения.

«При положительном решении ограждение демонтируют, если посчитают необходимым его оставить, то будет подниматься вопрос о его замене в 2026 году», – указали в пресс-службе мэрии.

Между тем, не все горожане согласились с предложением убрать ограждение.

«Вот, допустим, у вас или у другого человека начнутся проблемы с вестибулярным аппаратом, и поведет влево или вправо. Перепад здесь высокий – без забора можно упасть, и будет трагедия. И опять будут вопросы к администрации, где забор», – считает житель Сургута Сергей С.

Напомним, летом в Сургуте избавились от похожего розового забора на проспекте Ленина, 55. На его месте установили новый – серого цвета.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:09, просмотров: 344, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:47
Заборчик нужно просто привести в порядок, снять старую краску и подкрасить. Это работы обычно проводятся весной, когда проводят благоустройство города после зимы. Видимо и «Памятник основателям Сургута» тоже надо помыть и очистить его от грязи. Зачем нужна здесь комиссия по безопасности? Она заборчики не ремонтирует и не красит. Скорее нужны художники и архитекторы, чтобы понять нужен здесь такой ржавый заборчик или нет.
Швондер.
Сегодня в 18:20
Красавчик. Стойкий забор. Сколько мэров пережил - переживёт и этого. Держись бро
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте высадили более 70 кустов сирени на улице Университетской 416
  2. ​Отлаженная система грузоперевозок и работа общественного транспорта – важные составляющие развития экономики Сургута 410
  3. ​На трассе Сургут – Нижневартовск насмерть сбили пешехода 379
  4. ​Более 180 пассажиров застряли в аэропорту Ханты-Мансийска из-за задержки рейса в Москву 373
  5. ​В Сургутском художественном музее пройдет «Ночь искусств» 372
  6. ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные 362
  7. ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности? 344
  8. Суровые прогнозы Центробанка 259
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2231
  2. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 2146
  3. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 2037
  4. Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым 1670
  5. Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона 1647
  6. Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей 1631
  7. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 1596
  8. ​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров 1569
  9. У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство 1567
  10. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 1528
  1. ​Где концерты, Зин? 12081
  2. Погуляем, поедим 9116
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6852
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6417
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5801
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5448
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5075
  8. ​​А под снегом – урожай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4830
  9. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4575
  10. ​Покоривший стихию 4182

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

