Народный артист России Даниил Крамер выступил в Сургуте с концертом Jazz-n-roll

Сегодня, 25 октября, в Сургутской филармонии проходит премьера концертной программы Jazz-n-roll. На одной сцене выступают народный артист России Даниил Крамер (рояль, Москва) и бэнд Дениса Мажукова, а также хоровая капелла «Светилен». Читатель siapress.ru поделился с редакцией кадрами выступления.

В программе: авторские пьесы Даниила Крамера («Минорный блюз», «Посвящение Питерсону», «Тропический дождь»), энергичные хиты Дениса Мажукова («Синий альбом», «Московские буги», «Буги-вуги»), а также классика жанра: Ray Charles, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard и другие.