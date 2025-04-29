Обзор ключевых решений Думы Сургута за апрель 2025 года

Обзор событий в Думе города Сургута за апрель в традиционной рубрике «Коротко о Думе». Рассказываю какие вопросы обсуждались в стенах Думы, подробней информацию можно найти на сайте dumasurgut.ru

Ремонт образовательных учреждений. В 2025 году планируется капитально отремонтировать 13 объектов и на 45 провести текущие ремонты и благоустройство территорий. К новому учебному году работы должны быть закончены.

Строительство объектов спорта по концессии. Напомню, с помощью этого механизма планируется построить четыре спортивных учреждения. Краткая информация по ним:

1) Спорткомплекс в микрорайоне «А»: идут отделочные работы, предполагаемый срок запуска объекта – июль 2025 года.

2) Спортзал в 30А микрорайоне: степень готовности менее 50%, плановый срок сдачи – сентябрь 2025 года.

3) Спорткомплекс в хоззоне улицы Маяковского: степень готовности 48%, срок окончания работ – август 2025 года.

4) Спорткомплекс в хоззоне улицы Маяковского с искусственным льдом: степень готовности 14%, по контракту срок окончания работ – октябрь 2025 года. Надеемся, в этом году Сургут получит долгожданные объекты для занятия спортом и физкультурой.

Строительство военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе военно-прикладных видов спорта. Еще один долгожданный объект для молодежи в нашем городе. До сих пор не может выйти из стадии проектирования. Теперь пришлось проектировать дополнительный этаж для вентиляционного оборудования, что потребовало получения разрешения от властей Сургутского района, в конце марта его получили.

Ориентировочный срок окончания получения проектно-сметной документации – ноябрь 2025 года. Остается надеяться, что в этот раз подрядчик не подведет и объект не выпадет из окружной программы строительства, иначе Сургут рискует навсегда лишиться важнейшего для себя объекта.

223 миллиона рублей направят на ремонт 11 дворов в Сургуте. В очереди останутся еще 42 двора. Напомню, для участия в программе жители должны определиться с перечнем работ, проголосовать за участие и принять участие в софинансировании работ (10-15%). Список дворов можно найти на сайте Думы. В этом году удалось добиться больших показателей, надеюсь подрядчики не подведут.

Продолжится работа по программе ремонт внутриквартальных проездов, предложенной депутатами Думы в 2019-ом году. На 2025 год запланировано 14 проездов по улицам около: Чехова 4/1, Чехова 4/3, Ленина 18, 29, Островского 30, Бахилова 1, 3, 11 и 26 , Декабристов 12/1, Киртбая 25, Взлетный 9, Кукуевицкого 18, Мира 35, Аэрофлотская 13, 15. Администрация в этом вопросе набрала хороший тем и мы стабильно можем ремонтировать около 15 проездов.

Обсуждали сложное финансовое положение ряда управляющих компаний. Общие долги сургутян за ЖКУ перевалили за миллиард рублей, при этом долги УК перед муниципальными организациями превышает 260 миллионов рублей. Со своей стороны управляющие компании недовольны низкими тарифами на ЖКУ для населения, высоким тарифом на вывоз снега и нехваткой полигонов для складирования снега.

Конечно, банкротство компаний или значительное ухудшение качества их работы негативно скажется на комфорте жизни сургутян. С другой стороны, резкое повышение тарифов негативно скажется финансовом состоянии жителей. Нужно искать баланс и при этом работать над снижением задолженности как населения, так и управляющих компаний.

Транспорт. Железнодорожный вокзал: закончена экспертиза и проектирование, работы должны начаться уже в конце апреля этого года. Надеемся получить вокзал в 2026-ом году. На втором этапе планируется строительство автовокзала, пересадочного узла и теплого перехода на улицу Западную, сроки строительства второго этапа будут известны после завершения первого.

Аэропорт: планируется строительство нового терминала и парковки, ведутся подготовительные работы. Камень преткновения защитная зона газопровода, запрещающая капитальное строительство во всей части города. От региона подано предложение на изменение федеральных норм, чтобы уменьшить защитную зону до трех километров. Ответа пока не поступало, но без решения этого вопроса ничего построить не получится.

Мост через Обь: основные работы должны быть закончены в четвертом квартале 2025-ого года.

Строительство социальных и инфраструктурных объектов в 30 микрорайоне. В свое время этот участок земли был выделен под «комплексную застройку», договор включал в себя обязательство застройщика разработать проект планировки, построить улицы, школу и садики. Но… обязательства были сформулирован так, что застройщик не был обязан эти объекты передать городу безвозмездно и отказался от их строительства, в результате Администрация города пошла в суд и выиграла дело.

Теперь застройщик обязан построить школу и садики, но платить за это обязан будет бюджет. Сейчас вопрос решается на уровне окружных властей, которые должны обеспечить выкуп данных объектов. Ориентировочные сроки, о которых можно говорить 2029-2030 года.

Теперь то, что звучало за дверями Фракция партии Единая Россия в Думе Города.

Дом пионеров. Администрация города до конца июня должна предоставить план того, что будет дальше на месте Дома пионеров. Для этого было проведена встреча со старожилами и прорабатываются вопросы финансирования. Скорее всего, решением станет сквер с элементами фасада от исторического здания.

Станция юннатов. Недострой на Университетской по планам Администрации города будет снесет, а на его месте планируется разместить здание театра «Петрушка», которое планируется построить в рамках КРТ по застройке Ядра центра города. Новое место определенно в районе «Рыбокомбината», но это не самое удачное решение, депутаты попросили подумать над переносом в другое место, где есть свободные земельные участки.

Газификация. Опять буксуем. Спор «СургутГаза» и «Газпром газификации» погряз в судах, дело после кассации вновь вернулось в первую инстанцию, а это значит, что все планы по массовой газификации переносятся минимум на год. В этом вопросе давно пора ставить точку – Сургут единственный муниципалитет в регионе, где ресурсоснабжающая организация не может договориться с оператором газоснабжения. В свете резкого роста цен на электричество, отсутствие альтернативы в виде газа может поставить в очень сложную ситуацию не только собственников частных домов, но и бизнес, заинтересованный в развитии производства в нашем городе. Надеюсь, решение появится в скором времени.

По поручению Фракции Администрация города начинает работы по расширению границ города. Нам остро необходимы новые территории, в первую очередь для развития индивидуального жилищного строительства. Для этого нужно решить много бюрократических задач в ближайшую пятилетку.

Отдельным постом расскажу про наказы избирателей, принятых для работы депутатами на 2026 год. Всех с наступающими майскими праздниками!

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