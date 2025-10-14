В Сургуте обсуждают социальную инфраструктуру в будущем ядре центра города

В Сургуте продолжается реализация проекта комплексного развития Ядра центра города. Одним из ключевых направлений станет создание социальной инфраструктуры — строительство образовательного центра, включающего школу и детский сад, а также инженерных сетей. Эти объекты входят в перечень обязательств, которые должен выполнить инвестор в ходе реализации проекта.

По словам директора департамента образования администрации города Ирины Замятиной, новые образовательные учреждения крайне востребованы. «Для нас, как для системы образования, очень важны общеобразовательные организации, реализующие программы основного, среднего и общего образования, и, конечно же, дошкольные образовательные организации. Нет сомнений, что школы и детские сады будут востребованы на данной территории. Потому что, когда местность застраивается новыми жилыми домами, в большей степени приобретают жильё молодые семьи», — подчеркнула она.

Решение о строительстве социальных объектов поддерживают и жители микрорайона, где планируется застройка. «Я как мама только за развитие территории. Очень радует момент, что появится современная школа в шаговой доступности, и наши дети будут ходить в школу, которая оснащена по последнему слову техники. Наличие детского сада тоже приветствуется, потому что мы наблюдаем много семей с маленькими детьми. Все будут рады появлению таких социальных объектов», — поделилась жительница Сургута Наталья Гайдай.

Проект комплексного развития Ядра центра направлен на создание комфортной городской среды и современного общественного пространства. Реализация проекта позволит объединить жилую застройку, объекты образования, досуга и спорта, обеспечив жителей центра города всеми необходимыми условиями для жизни и развития.