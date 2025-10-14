Предприниматели Сургута высадили еще одну аллею из молодых елей

На улице Университетской представители малого и среднего бизнеса высадили около 20 саженцев ели сибирской в рамках экологической акции «Единый день посадки саженцев деревьев», сообщает администрация города. Акцию поддержал заместитель главы города Артём Кириленко, принявший участие в посадке.

«Предприниматели всегда очень охотно откликаются как на высадку деревьев, так и на сбор гуманитарной помощи для участников СВО, асфальтирование небольших парковок и проездов… Безмерно им благодарен», — подчеркнул Артём Кириленко.

В мероприятии участвовали свыше 40 представителей бизнес-сообщества. Один из участников поблагодарил город за возможность и призвал «высаживать деревья».

Предприниматели ежегодно вносят вклад в благоустройство: «Аллеи предпринимателей» уже есть в Крылов парке, скверах Старожилов и Газовиков, на бульваре Свободы и в других районах.

«В высадке на постоянной основе принимают участие представители Администрации города, муниципальные казённые учреждения, жители города… Несмотря на дождь, погодные условия очень приятные для того, чтобы деревья хорошо прижились», — отметила заместитель директора «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

Акция продлится до 18 октября. Присоединиться можно, оставив заявку по телефону: 8 (3462) 95-80-27.