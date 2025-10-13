Из горящей квартиры на Югорском тракте в Сургуте эвакуировали десять человек

Утром, 13 октября, в Сургуте произошел пожар в квартире на восьмом этаже дома по Югорскому тракту. Как сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе МЧС по Югре, сообщение о возгорании поступило около 11 часов. Спасено семь человек, в том числе три ребенка.

«В районе 11 утра поступило сообщение о возгорании квартиры на восьмом этаже в 13-этажном доме в Сургуте по Югорскому тракту. В ближайшее время подразделение прибыло на место. В ходе проведения работ по тушению спасено семь человек, в том числе три ребенка, с использованием средств индивидуальной защиты. В самоспасателях вывели из задымленной зоны. Всего эвакуировано 10 человек. В 11:18 возгорание локализовано, в 11:22 − ликвидировано», − рассказали в ведомстве.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.