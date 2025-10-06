СМДТ получил престижную федеральную награду

Сургутский музыкально-драматический театр признан лучшим региональным театром России по реализации программы «Пушкинская карта». Учреждение стало лауреатом Премии Министерства культуры РФ за вклад в развитие проекта по итогам 2024 года.

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве, в Бетховенском зале Большого театра. Награды вручали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева. От Югры в церемонии приняли участие директор департамента культуры округа Маргарита Козлова и директор Сургутского музыкально-драматического театра Светлана Астраханцева.

Поздравляя коллектив, Маргарита Козлова отметила, что театр проводит системную работу по продвижению «Пушкинской карты»: «Учреждение активно взаимодействует с образовательными организациями, презентует репертуар школьникам и студентам, оказывает методическую помощь в оформлении карт, организует специальные показы. Среди девяти профессиональных театров Югры Сургутский театр уже не первый год удерживает лидерство по количеству реализованных билетов по “Пушкинской карте”».

Всего в этом году от Югры на звание лауреата претендовали 15 учреждений культуры.

Премия Министерства культуры РФ за вклад в развитие программы «Пушкинская карта» была учреждена в 2023 году. Она направлена на поощрение организаций культуры и региональных органов власти, внесших значительный вклад в развитие программы и повышение её социальной значимости.

Сегодня «Пушкинской картой» пользуются более 12 миллионов молодых людей по всей стране, из них около 200 тысяч — в Югре.