В Сургуте две женщины пострадали в ДТП

Ночью, 5 октября, на перекрестке в Сургуте столкнулись две легковушки. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris проигнорировал красный свет и врезался в Hyundai Elantra.

«Около 00:38 в городе Сургут, 29-летний водитель «Hyundai Solaris», по предварительным данным, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с «Hyundai Elantra», под управлением 33-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате автоаварии пострадали две пассажирки «Hyundai Elantra».

Как уточняют в полиции, 29-летний водитель Solaris отказался проходить тест на алкоголь. А это, по закону, приравнивается к управлению в состоянии опьянения.

За минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб и 10 − получили травмы, в том числе ребенок.