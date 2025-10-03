Трассу Сургут — Нижневартовск отремонтировали

На трассе Сургут – Нижневартовск завершён ремонт участка протяжённостью более семи километров. Работы выполнил филиал № 3 «Северавтодора».

Дорожники приступили к ремонту в начале июня. К середине сентября на всём протяжении уложили новое асфальтовое покрытие, после чего занялись благоустройством: укрепили обочины, выровняли откосы, нанесли разметку. На двух остановочных пунктах благоустроили территорию и установили новые дорожные знаки, при этом старые конструкции и сигнальные столбики были демонтированы.

По итогам ремонта специалисты отфрезеровали старое покрытие площадью 78 тысяч квадратных метров, уложили свыше 16 тысяч тонн выравнивающего слоя и почти 8 тысяч тонн верхнего слоя асфальтобетона.

Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновлённый участок готов к эксплуатации и, как отмечают дорожники, обеспечит безопасное и комфортное движение транспорта на одном из наиболее загруженных направлений региона.