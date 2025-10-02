16+
​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 октября? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

4 октября

Просветительский проект «Очевидно». Археология

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: с 10:00 до 17:30.

Для юных горожан подготовили увлекательное занятие, посвященное гончарству. На нем участники узнают, чем керамика отличается от других материалов, что люди делали и делают из глины, как и из чего изготавливались первые горшки и какой смысл несут узоры на древней посуде.

Мероприятие проходит по заявкам для организованных групп от шести до 30 человек. Рекомендовано для детей от восьми до 12 лет.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Спектакль «Дядюшка Ау»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Жители и гости Сургута могут увидеть интересный и поучительный спектакль по мотивам сказки Ханну Мякеля «Дядюшка Ау». История расскажет про ворчливого, но очень забавного и доброго лесовичка, который часто оказывается в различных передрягах.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Лекция «Черномысовская восьмилетняя школа: страницы истории»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, первый этаж. Время: 12:00.

Сургутянам расскажут историю Черномысовской восьмилетней школы, ее роль в развитии школьного образования Сургута в первой половине XX века, а также о талантливых выпускниках, внесших значимый вклад в развитие города, Югры и всей России. Лекцию проведет старший научный сотрудник Сургутского краеведческого музея Лилия Шаймиева.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Концерт «Дух дышит, где хочет»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В Сургуте пройдет концерт в исполнении вокального ансамбля Павла Шаромова (Новосибирская филармония) и инструментального ансамбля. Гости мероприятия услышат произведения современных композиторов России, Эстонии и США, объединенные духовной направленностью и поиском «сакрального» звучания. В программе ‒ музыка с чертами «новой простоты», постминимализма и неоромантизма.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Фестиваль этнической музыки «МОХ». Концерт «Где-то там»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Юных и взрослых горожан ждет погружение в многообразие и величие музыкальных традиций России. В этот вечер московская группа «Где-то там» исполнит самобытные песни в жанре блюз-рока и первобытной этники. Прозвучит электрогитара, шаманский бубен и вокал.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Два голоса ‒ одна история»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

В этот вечер на одной сцене выступят две талантливые певицы ‒ Анастасия Ибришим и Анастасия Лубышева. Они исполнят не только известные хиты, но и оригинальные композиции, которые точно запомнятся.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

5 октября

Спектакль «Любопытный Слоненок»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Детям и их родителям покажут спектакль по мотивам сказочной истории Редьярда Киплинга, которая повествует о маленьком слоненке с неугомонным любопытством. Он пытается познать мир, но вот только взрослые, почему-то, не очень рады бесконечным вопросам, и отвечают на них тумаками.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Кукла «Рябинка»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Горожан приглашают на занятие, в ходе которого они познакомятся с историей и технологией изготовления русской народной куклы, а также с традициями ее использования. Все присутствующие изготовят своими руками текстильную куклу «Рябинка» ‒ символ домашнего очага, женской мудрости и материнства.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 0+

Концерт «Эффект счастья» Народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Росинка»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

Любителей музыки приглашают послушать лучшие стилизованные и эстрадные номера ансамбля «Росинка» за последние годы. Коллектив уже долгие годы радует сургутян музыкальными композициями. В их репертуаре ‒ эстрадные, джазовые, народные, стилизованные, патриотические, а также ретро-композиции в современном звучании.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


Сегодня в 15:57
