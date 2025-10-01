Депутат Виктор Рябчиков принял участие в встрече, посвященной истории православия в Сургуте

В Сургутском краеведческом музее прошла встреча, посвященная истории православия в городе. Гостям рассказали о возрождении церковной жизни в 1990‑е годы, строительстве храмов и становлении прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Мероприятие посетил депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков. В своем выступлении он подчеркнул значимость духовной составляющей в жизни общества:

«Можно много говорить о больших промышленных успехах. Но как показывает жизнь, если нет души, нет этого наполнения, нет и самой жизни. Главное, что наполняет русский мир, − это вера. В город вернулась вера. Все эти храмы, которые возвели, все эти приходы, и люди − они получили новый виток жизни. И мы все стали крепче и сильнее. Сила наша − в вере. И все эти испытания, которые нам посылают, с Божьей помощью мы преодолеем», − сказал он.

В этом году отмечается 25‑летие со дня основания прихода храма «Всех скорбящих Радость». Он стал одним из первых, построенных в Сургуте после длительного перерыва в храмовом строительстве. Работы начались в мае 2001 года, первое богослужение прошло уже в 2003 году, а 23 мая 2004 года архиепископ Димитрий освятил храм. Однако приходская жизнь началась ещк до завершения стройки − при недостроенном здании действовала воскресная школа.

В рамках юбилея в городе проводится серия мероприятий. Одно из них − выставка художественных работ Александра Груздева, которая сейчас представлена в музее.