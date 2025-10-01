16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6084   EUR  96,8644  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте рассказали о возрождении православия в 1990‑е годы и становлении одного из первых приходов

Депутат Виктор Рябчиков принял участие в встрече, посвященной истории православия в Сургуте

​В Сургуте рассказали о возрождении православия в 1990‑е годы и становлении одного из первых приходов
Фото: Дума Сургута

В Сургутском краеведческом музее прошла встреча, посвященная истории православия в городе. Гостям рассказали о возрождении церковной жизни в 1990‑е годы, строительстве храмов и становлении прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Мероприятие посетил депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков. В своем выступлении он подчеркнул значимость духовной составляющей в жизни общества:

«Можно много говорить о больших промышленных успехах. Но как показывает жизнь, если нет души, нет этого наполнения, нет и самой жизни. Главное, что наполняет русский мир, − это вера. В город вернулась вера. Все эти храмы, которые возвели, все эти приходы, и люди − они получили новый виток жизни. И мы все стали крепче и сильнее. Сила наша − в вере. И все эти испытания, которые нам посылают, с Божьей помощью мы преодолеем», − сказал он.

В этом году отмечается 25‑летие со дня основания прихода храма «Всех скорбящих Радость». Он стал одним из первых, построенных в Сургуте после длительного перерыва в храмовом строительстве. Работы начались в мае 2001 года, первое богослужение прошло уже в 2003 году, а 23 мая 2004 года архиепископ Димитрий освятил храм. Однако приходская жизнь началась ещк до завершения стройки − при недостроенном здании действовала воскресная школа.

В рамках юбилея в городе проводится серия мероприятий. Одно из них − выставка художественных работ Александра Груздева, которая сейчас представлена в музее.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:24, просмотров: 169, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 1591
  2. ​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами 748
  3. ​В Сургуте начали убирать провода со столбов 680
  4. ​В Сургуте завершается строительство жилого комплекса «Уютный-2» 665
  5. ​В Сургуте резко выросло число коррупционных преступлений 660
  6. ​В тур по России − не вставая с дивана // ФОТОРЕПОРТАЖ 608
  7. ​27 лет спасают сердца: кардиологи Сургута выполнили юбилейную операцию 588
  8. ​ДСК-1 занимает второе место в рейтинге застройщиков Югры по объему ввода жилья 568
  9. ​Кредитные каникулы, индексация выплат, защита прав в новых регионах: что изменится в октябре 568
  10. ​«Здоровье для каждого в семье»: в Тюмени эксперты поделились секретами долголетия и здорового образа жизни 558
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2787
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2594
  3. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2493
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2298
  5. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 2254
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2155
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2141
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 1985
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 1976
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 1932
  1. ​Опасные интернет-тренды 8477
  2. Честная пятидневка 8401
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6869
  4. ​Дикая Бара 6084
  5. ​Радость победы и горечь потерь 5586
  6. С шашкой – за парту 5555
  7. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5350
  8. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4391
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4156
  10. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3864

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика