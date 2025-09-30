Один из проблемных ЖК Сургута близок к сдаче

В Сургуте продолжаются активные работы на строительной площадке жилого комплекса «Уютный-2». Здесь трудятся более 100 человек, чтобы 356 дольщиков как можно скорее смогли получить ключи от своих квартир, сообщает Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

На объекте уже полностью застеклили балконы, завершаются фасадные работы. Внутри дома рабочие штукатурят стены, укладывают плитку в местах общего пользования, устанавливают входные двери в квартиры.

Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории площадью более 11 тысяч квадратных метров. Здесь обустраивают пешеходные дорожки и тротуары, в дальнейшем появятся фонари, скамейки, урны и ограждения. Для детей будут построены спортивная и игровая площадки.

В конце августа дольщикам был озвучен официальный адрес будущего дома — улица Семёна Билецкого, 5/1. Завершение всех работ приблизит долгожданное новоселье, которого ждут сотни сургутских семей.