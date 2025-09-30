На улице Энгельса в Сургуте провода со столбов уберут под землю

В Сургуте стартовал пилотный проект «Чистое небо», в рамках которого город избавляют от проводов, свисающих на столбах. Первой улицей, где провода уйдут под землю, стала улица Энгельса ‒ участок от Энергетиков до Гагарина. Здесь для кабелей создают специальные подземные колодцы, рассказал директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павел Зыков в разговоре с СургутИнформ-ТВ.

«Создаются небольшие линейно-кабельные сооружения для проводов, и эти провода погружаются в землю, тем самым очищается пространство, чтобы в городе легче дышалось, меньше было лишних проводов, меньше было этого шума. В этом году мы все провода, которые не касаются освещения, уберем в землю. Сейчас коммуникации все проложены, новые провода уже уложены в эти коммуникации, ведутся работы по подключению. После того как полностью произведем переключение на новые линии, мы будем снимать старые провода и демонтируем это все», ‒ пояснил он.

Провода на Энгельса, как и в целом по городу, принадлежат разным компаниям. Свое сетевое хозяйство, включая линии «Безопасного города», администрация убирает за счет бюджета, а операторы связи и частные компании финансируют демонтаж самостоятельно. После завершения работ на улице Энгельса проект планируют продолжить на соседних улицах.