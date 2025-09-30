16+
​В Сургуте начали убирать провода со столбов

На улице Энгельса в Сургуте провода со столбов уберут под землю

​В Сургуте начали убирать провода со столбов
Фото: архив siapress.ru

В Сургуте стартовал пилотный проект «Чистое небо», в рамках которого город избавляют от проводов, свисающих на столбах. Первой улицей, где провода уйдут под землю, стала улица Энгельса ‒ участок от Энергетиков до Гагарина. Здесь для кабелей создают специальные подземные колодцы, рассказал директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павел Зыков в разговоре с СургутИнформ-ТВ.

«Создаются небольшие линейно-кабельные сооружения для проводов, и эти провода погружаются в землю, тем самым очищается пространство, чтобы в городе легче дышалось, меньше было лишних проводов, меньше было этого шума. В этом году мы все провода, которые не касаются освещения, уберем в землю. Сейчас коммуникации все проложены, новые провода уже уложены в эти коммуникации, ведутся работы по подключению. После того как полностью произведем переключение на новые линии, мы будем снимать старые провода и демонтируем это все», ‒ пояснил он.

Провода на Энгельса, как и в целом по городу, принадлежат разным компаниям. Свое сетевое хозяйство, включая линии «Безопасного города», администрация убирает за счет бюджета, а операторы связи и частные компании финансируют демонтаж самостоятельно. После завершения работ на улице Энгельса проект планируют продолжить на соседних улицах.


Сегодня в 15:53, просмотров: 254, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:27
Вот….. то, что надо. Но этого недостаточно. Необходимо масштабная реновация главных городских магистралей. И прежде всего это касается проспектов Ленина и проспекта Мира. В процессе реконструкции необходимо заложить подземные полиэтиленовые трубы (желательно красного цвета) для электрики и слаботочки, включая уличное освещение, электроснабжение уличных объектов, оптоволокно системы «Безопасный город» и сетевых операторов связи и телекоммуникаций. Необходимо расширение проспектов Ленина и Мира так, что запустить или: или выделенную полосу для автобусов, или выделенную реверсивную полосу в центре проспекта. На проспекте Мира можно сделать и то и другое. Проспект Мира за счёт некогда ранее ликвидации ЛЭП имеет ширину, достаточную для строительства даже трамвайной линии. Дело за проспектом Пролетарский, где теплотрассы необходимо тоже убирать под землю, как и на проспекте Мира. «Чистое небо», говорите? «Чистая земля» тоже неплохо и кажется созрела. Где там Корпорация СТС?

